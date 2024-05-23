Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel’e: Bu düpedüz AK Parti içine fitne sokmak demektir!

Yazılarında, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi lideri Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmelerle birlikte esen “siyasette yumuşama” havasını destekleyen Selvi, bugünkü yazısında CHP liderine eleştirilerde bulundu.
Selvi, “Özel, hiç gereği yokken Cumartesi Anneleri konusunda, bir önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan bir konuşma yaptı. Çok ağır suçlamalarda bulundu. Eski Bakan’a hakaret edip mevcut Bakan’dan talepte bulunmak ne anlama gelir? Bu düpedüz AK Parti içine fitne sokmak demektir. Bu üslup Cumartesi Anneleri’nin Taksim’de eylem yapmalarına yarar sağlar mı? Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Ayrıca Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti’nde PKK ve DEAŞ’la mücadelede en başarılı bakanlardan birisidir” diye yazdı.
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “25 Ağustos 2018’de Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal bakanı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık bakanlarından bir tanesi Cumartesi Anneleri’nin 700. eylemine verdiği kanunsuz emirle saldırdı, uygulattığı orantısız güçle o eylemi dağıttı, oradaki anaları evlatları destekçileri perişan etti. O tarihten bu tarihe marifetmiş gibi Galatasaray Meydanı annelere kapalı ve her hafta anneleri tutukladılar, akşam saldılar, anneler pasif direnişi sürdürdü her hafta gittiler. Süleyman Soylu yılmadı, anneler yılmadı. Süleyman Soylu utanmadı, anneler geri durmadı. Bugüne kadar gelindi. Son haftalarda hakkını teslim etmek lazım. Sayın Ali Yerlikaya, doğru değil, yeterli değil ama belli sayıda annenin oraya ulaşmasına izin veriyor. Ama etraflarına utanç bariyerleri çekiliyor. Bu hafta bininci hafta. Anneler beni de ziyaret ettiler. Sayın Kurtulmuş’tan randevu talepleri vardı. Biz de aracılık ettik. Sayın Ali Yerlikaya’dan talepleri vardı. Sayın Bakan randevuyu vereceğini söyledi. Ve bu hafta hepimiz Cumartesi Anneleri’nin bininci haftasında Türkiye’nin utandıracak değil biraz olsun hep birlikte normalleşmenin, hep birlikte hak aramanın aslında anayasal bir hakkın bu kadar da kutsal bir hakkın kullanımına şahitlik etmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.