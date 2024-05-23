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Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel’e: Bu düpedüz AK Parti içine fitne sokmak demektir!

Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel’e: Bu düpedüz AK Parti içine fitne sokmak demektir!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Mayıs 2024 - 11:51
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal bakanı” olarak bahsettiği eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2018’de Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda eylem yapmalarını yasaklama emri verdiğini hatırlatarak getirdiği eleştirilerine tepki gösterdi.

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