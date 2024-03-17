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Bakanlıktan flaş duyuru! Sigara paketleri değişiyor

Bakanlıktan flaş duyuru! Sigara paketleri değişiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mart 2024 - 7:51

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemenin ardından tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte “… TL” şeklinde yazılacak. Ayrıca sigara paketleme makinesine verilen izin, ürün izleme sistemi kurulumu için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek.

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