TÜLAY HATİMOĞULLARI TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI: “EN UFAK İLGİSİ YOK…”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada sarf ettiği “her yer Gazze’ye dönüşecek” benzetmesi üzerine gelen tepkilere yanıt verdi. Hatimoğulları, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, barış ısrarlarının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini ifade etti.

“SÖZLERİM ÇARPITILDI”

Tülay Hatimoğulları, konuşmasının medya ve sosyal medya mecralarında çarpıtıldığını savundu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Dün Diyarbakır’da yaptığım konuşmada söylediğim sözler, kimi medya organlarında ve sosyal medya mecralarında çarpıtılmış, anlamından uzaklaştırılarak ‘tehdit’ amaçlı kullandığım iddia edilmiştir. Bu tanım ve yaklaşım ile söylediklerimin en ufak bir ilgisi yoktur.”

“BARIŞÇI ÇÖZÜM EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ”

Hatimoğulları, konuşmasında Türkiye ve Ortadoğu’daki Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümüne vurgu yaptığını belirtti:

“Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu’da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır. Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz.”

Hatimoğulları, barışçı çözüme odaklanmanın yıkımlardan kaçınmanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz,” dedi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/