UKOME TOPLANTISINDAN KARAR ÇIKTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda toplu taşıma ücretlerine yönelik önemli bir karar alındı. İBB’nin teklif ettiği yüzde 46.09’luk zam oranı, oy çokluğuyla reddedildi.
ZAM TEKLİFİ ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ
Toplu taşıma ücretlerine dair zam oranı, detaylı değerlendirme için alt komisyonlara sevk edildi. UKOME toplantısında alınan bu karar, toplu taşımada mevcut ücret tarifesinin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.
MEVCUT ÜCRETLER
İstanbul’da toplu taşıma ücretleri şu şekilde:
- Tam bilet: 20 TL
- Öğrenci: 9,76 TL
- Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL
- Öğrenci abonman: 282,5 TL
- Tam abonman: 1569 TL
- Metrobüs Tam: 29,68 TL
- Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL
- Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL
ZAM TEKLİFİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ
Alt komisyonlarda yapılacak değerlendirmelerin ardından zam oranıyla ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.