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Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdi

Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdi
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05 Ocak 2023 - 11:49
Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdiAdana’da dalga geçtiği zihinsel engelli komşusunun babası Cumali Sucu’yu (51) başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yunus Akdağ (30), ifadesini değiştirip, suçu kardeşi Şahin Akdağ’ın (27) üzerine attı. Gözaltına alınıp, ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını öne süren Şahin Akdağ da tutuklandı.

Olay, 26 Kasım günü saat 11.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus Akdağ, sokakta yürüyüş yapan komşusu Cumali Sucu’nun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu (20) ile iddiaya göre hakaret edip, dalga geçti. Bunu öğrenen Cumali Sucu, Akdağ’ı uyarınca aralarında önce tartışma sonra kavga çıktı. Akdağ, evden aldığı sopayla Cumali Sucu’nun başına vurup, kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sucu, 28 Kasım gecesi hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandığı adrese yaptığı baskınla Yunus Akdağ’ı gözaltına aldı. İfadesinde, “Evin önündeki odun parçasını rastgele fırlattım, başına çarptı” diyen Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılıkta ifadesini değiştiren Akdağ, odun parçasını kardeşi Şahin Akdağ’ın attığını öne sürdü. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin Akdağ, gözaltına alındı.

Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdi

İfadesinde, olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Şahin Akdağ da tutuklandı.

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Engelli komşusunun babasını öldürmüştü: İfadesini değiştirdi
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