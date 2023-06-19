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‘Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın’ Örnek çift boşanıyor…

‘Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın’ Örnek çift boşanıyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Haziran 2023 - 17:55

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çiftinin boşanacağı iddia edilmişti. Ceyda Düvenci yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi.

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi.

8 yıl önce nikâh masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

Evliliklerini sürdürme kararı alan çift aralarındaki sorunları aşamadı.

Dostça ayrılmaya karar veren ikili ayrı ayrı tatile çıktı.

Önce Bülent Şakrak oğlu Okan Ali ile karavan turu yaptı. Daha sonra Ceyda Düvenci çocuklarıyla tatile çıktı.

Boşanma kararının ardından sessizliğini koruyan Ceyda Düvenci yaptığı paylaşımla, yeni bir yola girdiğini duyurdu.

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın Örnek çift boşanıyor...

SÖZLER YETERSİZ KALIRMIŞ BAZEN

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayınlayan Düvenci, altına ‘Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…” mesajını düştü.

Ceyda Düvenci’nin ‘Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın’ sözleri ‘evliliği bitti’ şeklinde yorumlandı.

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın Örnek çift boşanıyor...

MASAL GİBİ BAŞLAMIŞTI…

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan ‘Aşkın Kanunu’ dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın mutluluğu oğulları Okan Ali’nin doğumuyla daha da artmıştı.

Evlilikleri boyunca en özel anlarını takipçileriyle paylaşan çift yol ayrımına geldi. İkilinin ayrılık kararı sevenlerinde şoke etkisi yarattı.

Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın Örnek çift boşanıyor...

Çıkıp açıklamak istedim ama…

Ceyda Düvenci, uzun süredir medyada yer alan eşi Bülent Şakrak ile “boşanma” haberleri için şunları söylemişti:

Son zamanlarda Magazin gündeminin kendi kendine uğraştığı çiftlerden biri de biziz, boşamaya kalktılar. Tabii çıkıp çok açıklamak istiyorum ama, Türkiye’nin o kadar doğru gündemleri var ki, bu saçma sapan şeyler için ben konuşmak istemiyorum.

Kavga edilmeyen evlilik olmaz…

Ben bilmiyorum kavga edilmeyen evlilik olsun, ben bilmiyorum evliliğini düzeltmek, daha iyiye götürmek için çaba sarf etmeyen bir çift olsun, ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm…

5 benzemeziz, kendimize tahammülümüz olmuyor bazen, başka anadan babadan birine tahammülümüz nasıl olsun düzenli olarak? Bi de samimiyet yok o zaman, sen tartışmıyorsan, farklılıkların yoksa bu farklılıklar değiştikçe bi dakika bir şey oluyor konuşalım demiyorsan, bu çok üstü örtülmüş bir evlilik. Hiç konuşmadığın şeyler konuşulmuş gibi Haberler var…

Çift terapisine gidiyoruz

Bana garip geliyor kendi adının geçtiği haberleri okudukça, hiç konuşmadığın şeyler konuşuluyormuş gibi olunca… En son evlilik terapisti kurtardı evliliklerini yazmışlar, evet bir çift terapistine gidiyoruz elbette, oyuncu ruh hali dalgalıdır, çok iniş çıkışlarımız var, biraz şizofrenik bir halimiz var. Burada örnek alınması gereken şey bir evliliği götürebilme niyetinde kalabilmek. ‘Mükemmel evlilikleri vardı çift terapisi kurtardı’ Bence her biçimde evlilik mükemmel.

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