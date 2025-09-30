Maliye, Ferrari ve Lüks Araçların Peşine Düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak getirilen Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden ‘T’ plakayla kullandıran şirketleri mercek altına aldı.

Yurt dışından kişisel kullanım amaçlı getirilen kara taşıtları, Türkiye’de 24 aya kadar kalabiliyor. Geçmişte 6 ay olan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı. Gümrük mevzuatına göre, Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurt dışından araç getirme hakkı bulunmuyor ve getirilen araçlar yalnızca sahibinin kullanımına açık. Ayrıca, araçların 2 yılın sonunda ülke dışına çıkarılması şartı var.

Ancak bazı şirketlerin, Ferrari ve diğer lüks araçları ‘T’ plaka ile kullanıma sunduğu tespit edildi. Bu plakalar normalde prototip veya yol testi amaçlı araçlar için veriliyor. Bakanlık, vergisiz araç kullandıran şirketlere yönelik inceleme başlattı ve müfettişler, hem şirketleri hem de araçların kullanımını yakından takip ediyor.

Türkiye’de süper lüks otomobillere olan ilgi artmaya devam ediyor. Ağustos ayında 412 araç satılırken, yılın ilk 8 ayında toplam 4 bin 538 araç alıcı buldu. Ferrari’den Bentley’e, Porsche’den Maserati’ye kadar pek çok marka Türk alıcı buldu. Ferrari’nin Purosangue modeli ise 2025’te Türkiye’de 4 kez satıldı.