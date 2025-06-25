Trump’tan NATO Zirvesinde Gazze ve İran Açıklaması: CNN ve NYT’ye Sert Tepki

NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’da basın karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, hem uluslararası gelişmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu hem de Amerikan medyasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Trump, özellikle CNN ve The New York Times’ı hedef alarak İran haberlerini “gerçek dışı” ve “manipülatif” olarak nitelendirdi.

Trump: “İran’ın Nükleer Programı Yok Edildi”

Trump, İran’ın nükleer tesislerinin ABD tarafından hedef alındığını ve bu saldırıların ardından İran’ın nükleer programında ciddi gerilemeler yaşandığını belirtti. İran’ın artık uranyum zenginleştirmeyi düşünmediğini savunan Trump, “İran şu an bomba yapacak noktadan çok uzak. Nükleer programları onlarca yıl geriye gitti,” dedi.

İran’ın nükleer altyapısını yeniden inşa etmesi durumunda tekrar saldırı yapıp yapmayacağı sorusuna ise “Elbette” yanıtını verdi.

CNN ve New York Times’a Ağır Sözler: “Pislikler, Geri Zekalılar”

Trump, İran operasyonlarının medya tarafından küçümsendiğini savundu. Özellikle CNN ve The New York Times’ı hedef alarak “Bu medya kurumları hasta insanlar tarafından yönetiliyor. NYT pisliktir, CNN’deki gazeteciler geri zekalıdır,” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, ABD basınındaki dezenformasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Gazze Yorumu: “Anlaşmaya Çok Yakınız”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve kuşatması hakkında da konuşan Trump, bölgede önemli ilerlemeler sağlandığını vurguladı. ABD Başkanı, “Gazze konusunda büyük yol kat ettik. Anlaşmaya yakınız,” diyerek bir umut ışığı yaktı. Ayrıca İran’a yapılan saldırıların Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması sürecine katkı sağladığını da öne sürdü.

İsrail-İran Ateşkesi “Harika Gidiyor”

İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes süreci hakkında konuşan Trump, sürecin “çok iyi” ilerlediğini söyledi. Ufak bir ihlal yaşandığını ancak İsrail uçaklarının geri çekildiğini belirten ABD Başkanı, ateşkesin genel olarak “harika” gittiğini yineledi.