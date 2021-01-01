Süper Lig’de Emre Belözoğlu Sürprizi

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra iddiaların odağı haline gelen Emre Belözoğlu için şimdilerde de Çaykur Rizespor adı geçiyor.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Milli Takım’da Şenol Güneş’in yardımcısı olacağı, Lazio’da Sarri’nin ekibine katılacağı iddia edilen, Bursaspor’un teklifini reddeden Emre Belözoğlu için Başakşehir ve Göztepe sesleri de yükselmişti ancak genç teknik adam bir takımla anlaşma sağlayamadı. Son olarak Belözoğlu için Çaykur Rizespor ismi geçmeye başladı.

Altay mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, iki gün sonra oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar teknik adam sorununu çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

Süper Ligde geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Çaykur Rizesporda son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılırken, yönetim yeni teknik adam arayışına girdi. Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Karadeniz ekibi, Pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını Altyapı Koordinatörü Fedayi Aksoy yönetiminde sürdürürken, İstanbul deplasmanına yeni teknik direktörü ile gitmek istiyor. Birçok isim üzerinde değerlendirme yapan yönetimin, bu noktada çalışmalarını hızlıca sonuçlandırmayı hedeflediği belirtilirken, teknik direktör sorunun bugün çözüme kavuşturulabileceği kaydedildi.

EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE

Bu arada Çaykur Rizespor yönetimin, taraftarların yoğun istek ve baskısı üzerine teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ismini yeniden gündeme aldığı öğrenildi. Yeşil-mavili taraftarların takımın başında görmeyi istediği Emre Belözoğlu konusunu kendi içerisinde değerlendiren yönetimin, genç teknik adam ile masaya oturabileceği ifade edildi.

2 HAFTA SONRA RAKİP GALATASARAY

Emre Belözoğlu, Rizespor’un başına geçmesi halinde iki hafta sonra Galatasaray ile Rize’de karşı karşıya gelecek. Rizespor’un Oğulcan Çağlayan konusundan kaynaklı Galatasaray ile gerginliği bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARI TAKIMIN BAŞINA ÇAĞIRMIŞTI

Süper Lig’e istenen başlangıcı yapamayan Başakşehir’de taraftarlar, Fatih Terim Stadı’nın önüne Emre Belözoğlu için pankart açmış ve göreve çağırmıştı. Başakşehir’in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler Derneği’nin Başakşehir Stadı önüne astığı pankartta; “Sana da, hırsına da ihtiyacımız var” ifadeleri yer almıştı. Ancak Başakşehir’de Aykut Kocaman ile yola devam edildi.

SARRI’NIN EKİBİNE KATILACAK İDDİALARI

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe’de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu’nun yeni sezonda Sarri’nin yönettiği Lazio’da görev alacağı iddia edilmiş ancak sonrasında resmi gelişmeler yaşanmamıştı.

‘ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMADI’

EURO 2020 sonrasında ise Şenol Güneş, bizzat Emre Belözoğlu ile birlikte çalışabileceğini açıklamasına karşın taraftarların anlaşmaya varamadığı belirtilmişti.

BURSASPOR’U REDDETTİ

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’un 2.Başkanı Emin Adanur, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

GÖZTEPE İLE ADI ANILDI AMA OLMADI

Milli ara öncesi Göztepe’de Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında Tayfun Korkut ile birlikte Emre Belözoğlu da vardı ancak bu konuda da resmi bir gelişme yaşanmadı.