Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde Flaş Gelişme: İstenen Cezalar Belli Oldu

Sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu.

Son dakika haberine göre Sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara’ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.