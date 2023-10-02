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İstanbul’da yağışın biteceği tarih belli oldu

İstanbul’da yağışın biteceği tarih belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2023 - 15:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 11 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaparken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’da yağışın biteceği tarihi açıkladı.

Bir haftadır özellikle gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, İstanbul’un bazı bölgelerinde sellere neden oldu.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Şen, sel riski bulunan illeri açıklarken İstanbul’daki durum içinse şunları söyledi:

İLLERDE SEL TEHLİKESİNE KARŞI KARŞIYA

“Sarı ve turuncu uyarılara bakınca Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da sel riski var. 70 kg üstünde yağış alabilir. Samsun, Ordu, Rize Artvin civarında risk devam ediyor. Akşam dahil olmak üzere geceye kadar devam edecek. Arkası dik yamaçlı dağlar olduğu için sel oluşabilir. Vatandaşlarımız uyarıları dikkate almalı.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Öğleden sonra Rize, Artvin ve Trabzon doğusu risk altında. Gündüz saatinde ise Samsun, Ordu, Trabzon’da yağışlar devam ediyor. Bu bölgelerde risk var. Aniden gelecek sel buralarda. ‘Yağmur başlasın, sonra bakarım’ demek hatalı görüş.

YARINDAN SONRA TÜRKİYE’DE YAĞIŞ BİTİYOR

Yarından sonra tüm Türkiye’de yağış bitiyor. 1 hafta boyunca yağış yok. Batı ve iç bölgelerde sıcaklık 2-3 derece artacak.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

İstanbul bugün 23 derece. İzmir bile 27 derecenin altına düştü. İstanbul 26-27 dereceye çıkacak. Kayseri, Nevşehir, Karaman, Niğde civarında da orta kuvvette yağış var. Doğu Karadeniz’de ise çok şiddetli yağış var. Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış var. Yani en riskli olan yer Doğu Karadeniz, sonra Batı Karadeniz, sonra da orta Anadolu’nun batısı geliyor. Hortum tehlikesi kalktı ama Rize’de, Trabzon’da hortum görülebilir.”

“KAÇMAK İÇİN ZAMAN KALMAYABİLİR”

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise sel riski olan illerde yaşayan vatandaşları “Bu bölgede dik yamaçlar olduğundan sel ve taşkın dakikalar mertebesinde oluşur. Kaçmak için zaman kalmayabilir. Uyarılara dikkat edelim” sözleriyle uyardı.

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