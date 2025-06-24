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TRUMP DUYURDU: İRAN VE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Trump Açıkladı: İran ve İsrail Arasında Ateşkes Anlaşması Sağlandı

Orta Doğu’da tansiyon 12 gün süren çatışmaların ardından düşüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında tam ve karşılıklı bir ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Anlaşma, 23 Haziran 2025 itibarıyla geçerli oldu.

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Ateşkes Nasıl Sağlandı?

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her iki taraf da saldırılarını durdurdu. Tam ve eksiksiz bir ateşkes geçerli olacak.” ifadelerini kullandı. Katar’ın arabuluculuğu ve ABD’nin diplomatik çabaları sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Küresel Etkiler: Petrol Fiyatları Geriledi

Ateşkes haberinin ardından küresel piyasalarda önemli gelişmeler yaşandı:

  • Petrol fiyatları sert düştü, Brent tipi petrol varil fiyatı 70 doların altına indi.

  • İsrail’de askıya alınan uluslararası uçuşlar yeniden başladı.

  • Bölgedeki yatırımcı güveni kısmen toparlandı.

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Ateşkes İhlal İddiaları

Her ne kadar ateşkes yürürlüğe girmiş olsa da, her iki taraftan karşılıklı ihlal suçlamaları geldi:

  • İran, İsrail’i hava sahasına yönelik tacizle suçladı.

  • İsrail ise bazı füze atışlarına yanıt olarak “sınırlı savunma hamlesi” yaptığını açıkladı.
    Trump, gelişmelerin ardından iki ülkeye de ateşkese sadık kalmaları yönünde yeni bir çağrıda bulundu.

Katar ve ABD’nin Arabuluculuk Rolü

Katar Emiri’nin Tahran ve Tel Aviv ile gerçekleştirdiği diplomatik temaslar sürecin hızlanmasında etkili oldu. ABD yönetiminin doğrudan devreye girmesi ve Trump-Netanyahu hattında yapılan görüşmeler, ateşkes kararının temelini oluşturdu.

TRUMP DUYURDU: İRAN VE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI SAĞLANDI
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