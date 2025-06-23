SAVAŞ KORKUSU ARTIYOR: 2025’İN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ AÇIKLANDI

Savaş Korkusu Artıyor: 2025’in En Güvenli Ülkeleri Açıklandı

Son dönemde artan küresel gerginlikler ve savaş korkusuna rağmen, 2025 Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index) dünya genelinde en güvenli ülkeleri ortaya koydu. Endeks, suç oranları, siyasi istikrar, terör riski ve sosyal huzur gibi faktörlere göre 163 ülkeyi değerlendiriyor.

2025’in En Güvenli Ülkeleri Listesi

2025 raporuna göre dünyanın en güvenli ülkeleri şunlar:

İzlanda

Avusturya

İrlanda

Yeni Zelanda

Singapur

İsviçre

Portekiz

Danimarka

Slovenya

Malezya

Bu ülkeler, düşük suç oranları, güçlü hukuk sistemi, yüksek yaşam kalitesi ve siyasi istikrarlarıyla öne çıkıyor. Özellikle İzlanda, uzun yıllardır dünyanın en güvenli ülkesi olarak listede zirvede yer alıyor.

Türkiye’nin Güvenlik Durumu

Rapora göre Türkiye, orta riskli ülkeler arasında yer alıyor. Bölgesel çatışmalar, terör tehdidi ve siyasi riskler Türkiye’nin güvenlik endeksinde etkili oluyor. Ancak turizm ve altyapı yatırımları ile Türkiye, güvenli turizm destinasyonları arasında yer almaya devam ediyor.