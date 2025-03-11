KANADA ESKİ BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU, İSTİFA ETTİKTEN SONRA MECLİS KOLTUĞUNU YANINDA GÖTÜRDÜ

Kanada’nın istifa eden eski Başbakanı Justin Trudeau, meclisten ayrılırken 9 yıl boyunca oturduğu makam koltuğunu da yanında götürerek dikkat çekici bir hareket yaptı. Trudeau’nun bu hamlesi, Kanada kamuoyunda ve uluslararası basında geniş yankı buldu.

9 YILLIK BAŞBAKANLIK SON BULDU

6 Ocak 2025 tarihinde görevinden istifa eden Trudeau, Kanada’nın Liberal Parti liderliğini ve başbakanlık görevini de bıraktı. Uzun süredir ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginlikler, Kanada’da siyasi tansiyonu yükseltmiş, Trudeau’nun liderliği sert eleştirilere maruz kalmıştı.

TRUMP İLE SÜREKLİ GERGİNLİK

Başkanlık dönemi boyunca Trump ile sık sık karşı karşıya gelen Trudeau, ABD’nin Kanada’yı “51. eyalet” yapma yönündeki söylemlerine ve Trump’ın kendisine ‘vali’ diye hitap etmesine rağmen güçlü bir duruş sergilemekte zorlandı. Trump’ın Kanada’ya yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisi tehditleri ve Liberal Parti içindeki muhalefetin artmasıyla Trudeau, hem partisinin hem de halkın desteğini kaybetti.

TRUDEAU’NUN YERİNE MARK CARNEY GELDİ

Trudeau’nun istifası sonrası 9 Mart 2025’te yapılan liderlik seçimlerinde Liberal Parti’nin yeni lideri ve Kanada’nın yeni Başbakanı olarak Mark Carney seçildi. Eski Kanada Merkez Bankası Başkanı olan Carney, oyların yüzde 85,9’unu alarak partinin tartışmasız lideri oldu.

İlk konuşmasında Trump’a açık mesaj veren Carney, “Amerika, Kanada değildir. Kanada hiçbir zaman ABD’nin parçası olmayacak,” diyerek ülkesinin bağımsızlığını ve egemenliğini vurguladı.

KOLTUĞUYLA VEDA ETTİ

Görev süresinin sona ermesiyle meclisten ayrılan Trudeau, Avam Kamarası’ndaki 9 yıllık makam koltuğunu da yanında götürdü.

Meclis binası önünde parlamento koltuğunu taşırken görüntülenen Trudeau, kendisini takip eden gazetecilere dilini çıkararak poz verdi. Bu sıra dışı hareket, bazıları tarafından “esprili bir veda” olarak yorumlanırken, bazı çevrelerce “siyasi olgunluğa yakışmayan” bir tavır şeklinde değerlendirildi.

KANADA’DA YENİ DÖNEM

Trudeau’nun ayrılışıyla birlikte Kanada’da yeni bir siyasi dönemin başladığı belirtiliyor. Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti’nin, hem ABD ile ilişkilerde hem de iç siyasette nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Özellikle Trump yönetiminin Kanada üzerindeki ekonomik ve siyasi baskılarına karşı Carney’nin duruşu şimdiden tartışılmaya başlandı.

9 yıllık iktidarını koltuğuyla birlikte geride bırakan Trudeau, Kanada siyasi tarihinde sıra dışı bir veda ile hatırlanacak. Yeni Başbakan Carney’nin atacağı adımlar ise Kanada’nın geleceğini şekillendirecek.

Kaynak: www.ensonhaber.com