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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında önemli gelişme var!

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında önemli gelişme var!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Aralık 2023 - 19:25
Kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olma suçlamasıyla Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hassa Sheikh Mohamud hakkında dava açıldı.İstanbul’da kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında, “Taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hassa Sheikh Mohamud hakkında ciddi bir adım atıldı. Mohamud’a, “Taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla dava açıldı.

NE OLMUŞTU?

Hazırlanan iddianamede Mohamud’a 2 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor. Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında 30 Kasım’da yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, kayıplara karışmış ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

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