Kültürel Mirası Yaşatan Belediye Başkanı, Timsahla Sembolik Düğün Töreni Düzenledi

Meksika’nın San Pedro Huamelula kasabasının belediye başkanı Daniel Gutierrez, yaklaşık 230 yıllık geleneksel bir ritüel kapsamında timsahla sembolik evlilik töreni gerçekleştirdi. Huave ve Chontal yerli kültürlerine ait bu özel tören, doğayla olan manevi bağın ve bereketin simgesi olarak yapılıyor.

Belediye başkanı Gutierrez, “gelin” olarak beyaz gelinlik giydirilen ve çiçeklerle süslenen timsahla evlendi. Güvenlik amacıyla timsahın ağzı bağlandı. Düğün töreni, müzik, dans ve dualar eşliğinde kasaba meydanında coşkuyla kutlandı.

Bu geleneksel tören, “Chontal kralı” olarak anılan belediye başkanı ile “Huave prensesi” timsah arasında gerçekleşiyor. Tören, doğa ile insan arasındaki güçlü bağı, yağmur, hasat ve balık bolluğu gibi toplumsal ihtiyaçları simgeliyor. Belediye başkanı Gutierrez, törenin kültürel kimliği yaşatmak ve atalara saygı göstermek için yapıldığını belirtti. Ayrıca, “Doğayla bağımızı güçlendirdiğimizi ve toprak ile suyun bereketine olan inancımızı ifade ettiğimizi” vurguladı.

Bu sembolik evlilik ritüeli, Huave ve Chontal halklarının tarihsel barış ve birlik mesajını taşıyor. Doğa güçlerine yapılan bu barış çağrısı, bolluk ve uyum için ortaklığa hazır olunduğunu gösteriyor.

San Pedro Huamelula’daki bu sıra dışı ama köklü gelenek, bölgenin kültürel zenginliğini ve eski inançlara duyulan saygıyı sosyal medyada gündeme taşıdı.