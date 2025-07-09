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  3. TRT’DE DAVA ZAMANI MI? BAKAN TUNÇ’TAN YEŞİL IŞIK

TRT’DE DAVA ZAMANI MI? BAKAN TUNÇ’TAN YEŞİL IŞIK

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’nin İBB yargılamalarının TRT’de canlı yayınlanması talebine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183. maddesine göre duruşmalarda canlı yayının şu an için mümkün olmadığını belirtti ancak gerekli yasal düzenleme yapılırsa bunun önünün açılabileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de desteklediği bu çağrıyla ilgili olarak Tunç, siyasi partiler arasında görüş birliği sağlanması durumunda konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınabileceğini ifade etti. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu davaların kamuoyuna açık şekilde TRT ekranlarından yayınlanmasının önü açılabilir.

TRT’DE DAVA ZAMANI MI? BAKAN TUNÇ’TAN YEŞİL IŞIK
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