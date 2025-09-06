Milli Dayanışma Komisyonu’na Yeni Öneri: Öcalan ile Görüşme

Türkiye’de uzun yıllardır süren terör sorunu karşısında yeni bir sayfa açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı iradesiyle hayata geçirilen “Terörsüz Türkiye” süreci, Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aracılığıyla ilerliyor.

Komisyon, farklı siyasi partilerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve eski TBMM başkanlarıyla görüşmeler yaparken, gündemi sarsacak bir öneri MHP’den geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, komisyonun Abdullah Öcalan’ın da görüşlerini alabileceğini açıkladı. Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Komisyon, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda birçok kesimin görüşünü dinliyor. Bu kapsamda, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un uygun zaman ve yöntemle komisyon içinden 3-4 kişiyi belirleyerek, Öcalan’ın da beyanlarını alması mümkündür ve bu bir zaaf yaratmaz.”

Bu açıklama, siyasi kulislerde farklı yorumlara yol açtı. Kimileri, sürecin kapsamlı yürütülmesi için atılmış cesur bir adım olarak değerlendirirken, bazıları ise bu önerinin kamuoyunda tartışma yaratacağını öngörüyor.

MHP kanadı ise önerinin, devletin gücüne ve kararlılığına olan güvenin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Yıldız, ayrıca Türk devletinin tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını vurguladı.

Komisyonun, önümüzdeki hafta yeni görüşmelere devam etmesi bekleniyor.