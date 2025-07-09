Boğaz’da Kaçak Yapılara Yıkım Kararı

İstanbul Boğazı’nda yer alan bazı tarihi ve turistik mekânlar için dikkat çeken bir yıkım kararı alındı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yaptığı incelemeler sonucunda 106 yapıdan 6’sı hakkında kaçak eklentiler ve imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım işlemi başlatıldı.

Yıkım kararı alınan yapılar arasında Bebek Otel, Mandarin Otel, Ottoman Otel gibi lüks otellerin yanı sıra Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı ve Arnavutköy Balıkçısı gibi tanınmış işletmeler de bulunuyor. Bu yapılar; izinsiz teraslar, ek merdivenler, dolgu alanlar ve cephe değişiklikleri gibi kaçak uygulamalar nedeniyle Anıtlar Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın raporları doğrultusunda tespit edildi.

Yıkım işlemlerinin belirli bir takvime göre gerçekleştirileceği bildirildi. Buna göre ilk yıkım 10 Temmuz’da Baylan Pastanesi ile başlayacak ve 1 Ağustos’ta Mandarin Otel’in yıkımıyla devam edecek. Ancak bazı işletmeler, alınan kararlara karşı mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. Bu başvurular üzerine bazı davalarda süreç Danıştay’a taşındı.

Yetkililer, İstanbul Boğazı’nın tarihi ve doğal dokusunu korumak amacıyla başlatılan bu yıkım sürecinin, sadece boğaz hattıyla sınırlı kalmayıp diğer turistik bölgelerde de devam edeceğini belirtiyor.