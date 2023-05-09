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Yalı Çapkını’nın Asuman’ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını’nın Asuman’ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2023 - 9:54

STAR TV ekranlarında fırtınalar estiren ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin bulunduğu ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncu Öznur Serçeler, küvet pozlarıyla sosyal medyayı yıktı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

STAR TV ekranlarında fırtınalar estiren ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin bulunduğu ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncu Öznur Serçeler, küvet pozlarıyla sosyal medyayı yıktı.

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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını isimli dizide Asuman karakterine hayat veren oyuncu Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansına ek olarak sosyal medyadaki cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun Cem Talu’nun objektifine küvette verdiği pozlarına beğeni yağdı.

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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Kahverengi bikinisinin üzerine transparan bir kimono giyen ünlü oyuncuyu görenler şaşkınlıklarını gözleyemedi.

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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Instagram’da 2.1 milyon takipçisi bulunan Serçeler’in pozlarına binlerce yorum ve beğeni gelirken en dikkat çekeni ise “Aman Fuat görmesin” yorumu oldu.

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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

İşte Öznur Serçeler’in cesur küvet pozları…

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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 6
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 7
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 8
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 9
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
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Yalı Çapkını'nın Asuman'ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 16

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