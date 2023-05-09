Yalı Çapkını’nın Asuman’ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı

STAR TV ekranlarında fırtınalar estiren ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin bulunduğu ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncu Öznur Serçeler, küvet pozlarıyla sosyal medyayı yıktı.

STAR TV ekranlarında fırtınalar estiren ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerin bulunduğu ‘Yalı Çapkını’ dizisinde Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncu Öznur Serçeler, küvet pozlarıyla sosyal medyayı yıktı.

Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını isimli dizide Asuman karakterine hayat veren oyuncu Öznur Serçeler, dizideki başarılı performansına ek olarak sosyal medyadaki cesur pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun Cem Talu’nun objektifine küvette verdiği pozlarına beğeni yağdı.

Instagram’da 2.1 milyon takipçisi bulunan Serçeler’in pozlarına binlerce yorum ve beğeni gelirken en dikkat çekeni ise “Aman Fuat görmesin” yorumu oldu.