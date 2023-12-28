Mersin’de zincirleme kaza ‘2 ölü, 6 yaralı’

Alınan bilgiye göre, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde zincirleme kaza gerçekleşti. 34 TC 6526 plakasına sahip otomobil, Okan Merzeci Bulvarı’ndan Mezitli ilçesi yönüne doğru giderken Demokrasi Kavşağı’na girdiği anda kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından ters yönden gelmekte olan başka bir otomobile çarptı.

Bu anda 3 araç daha kazaya karıştı. 5 aracın dahil olduğu zincirleme trafik kazasında Mehmet Filiz (23) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirirken 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine başlandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.