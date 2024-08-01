Tinder’dan tanıştığı adam sonu oldu! 29 yaşındaki öğretmen mezarda çıplak bulundu

Yapılan otopsi sonucunda, genç kadının göğsünde çok sayıda bıçak yarası olduğu ve dilinin kesildiği belirlendi.

Mauritiuslu bilişim mühendisi Sundur, cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

Sundur, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını ve genç kadını öldürdükten sonra parçalara ayırarak mezarlığa gömdüğünü itiraf etti.

Yetkililer, kayıp vücut parçalarının hala arandığını belirtti.