Metin Hara, Adriana Lima İçin Savcılığa Başvurdu !

Ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bilinen Metin Hara, bu ilişkiye gelen yorumlar ve doktor unvanını kullanması ile ilgili haberlerin kaldırılması için savcılığa başvuruda bulundu.

Bir yılı aşkın süre birliktelik yaşayan çift ilişkilerini sonlandırdı. Aradan 3 yıl geçse de iddialar sürekli gündemde kaldı.

Metin Hara savcılığa verdiği dilekçesinde; Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile ilgili çıkan haberlerin kaldırılmasını ve diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuş gibi gösterildiğini ifade ederek, toplumda itibarının zedelendiğini ifade ederek, psikolojik olarak çöküntü yaşadığını dile getirdi.

Dilekçenin ardından savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi Hara ise bu olaya itiraz etti.

İtirazın ardından Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, bu kararı kaldırdı. Sabah Gazetesi’nde çıkan habere göre; Sosyal medyada Metin Hara ile ilgili Pelin Olgun’un yorumlarda bulunduğu tespit edildi.

Olgun; “Hara ilişkilerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli magazinde yer alan birinin bazen sert de olsa hicivler kabul etmesi gerekir” dedi.