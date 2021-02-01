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Metin Hara, Adriana Lima İçin Savcılığa Başvurdu !

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Metin Hara, Adriana Lima İçin Savcılığa Başvurdu !
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23 Eylül 2021 - 13:41
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Metin Hara, ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle ilgili yorumların ve diploması olmamasına rağmen tabip unvanını kullanmasını eleştiren haber ve paylaşımların kaldırılması için savcılığın kapısını çaldı.

Ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bilinen Metin Hara, bu ilişkiye gelen yorumlar ve doktor unvanını kullanması ile ilgili haberlerin kaldırılması için savcılığa başvuruda bulundu.

Bir yılı aşkın süre birliktelik yaşayan çift ilişkilerini sonlandırdı. Aradan 3 yıl geçse de  iddialar sürekli gündemde kaldı.

Metin Hara savcılığa verdiği dilekçesinde; Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile ilgili çıkan haberlerin kaldırılmasını ve diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuş gibi gösterildiğini ifade ederek, toplumda itibarının zedelendiğini  ifade ederek, psikolojik olarak çöküntü yaşadığını dile getirdi.

Dilekçenin ardından savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi Hara ise bu olaya itiraz etti.

İtirazın ardından Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, bu kararı kaldırdı. Sabah Gazetesi’nde çıkan habere göre; Sosyal medyada Metin Hara ile ilgili Pelin Olgun’un yorumlarda bulunduğu tespit edildi.

Olgun; “Hara ilişkilerini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Sürekli magazinde yer alan birinin bazen sert de olsa hicivler kabul etmesi gerekir” dedi.

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