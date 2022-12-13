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400 Mahsa Amini eylemcisine mahkumiyet kararı

400 Mahsa Amini eylemcisine mahkumiyet kararı
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13 Aralık 2022 - 16:43
Tahran’da gözaltına alınanlardan 400’ü hakkında çeşitli hapis cezaları verildi. Söz konusu kişiler İran’daki Mahsa Amini eylemlerine katılmakla suçlanıyor.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi.

Mehr, “Tahran’da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ila 10 yıl, 80 kişi 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2’şer yıl hapse mahkum edildi.” dedi.

Tahran Başsavcısı Mehr, gösterilerde tutuklanan 70 kişinin ise çeşitli para cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

Mehr, 31 Ekim’de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.

Mahsa Amini gösterileri

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini‘nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

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400 Mahsa Amini eylemcisine mahkumiyet kararı
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