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Yaptığı paylaşımla olay yarattı! Şarkıcı Özcan Deniz ailesini sildi

Yaptığı paylaşımla olay yarattı! Şarkıcı Özcan Deniz ailesini sildi
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26 Ağustos 2024 - 15:03

Ailesiyle her zaman sorunlar yaşayan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü isim, ailesini hayatından çıkardı.

Çocuk yaşlardan beri ailesinin geçimini sağlayan ünlü isimlerinin başında gelen Özcan Deniz’in, menajerliğini de yıllardır ağabeyi Ercan Deniz üstleniyordu.

Deniz, başta menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz olmak üzere uzun süredir maddi ve manevi kendisine zarar veren yakınlarını hayatından çıkardığını duyurdu.

AİLE İLE ÇALIŞMAYI BIRAKTI

Ercan Deniz’le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayan Özcan Deniz, kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı aldı.

ÖZCAN DENİZ’İN AĞABEYİNDEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Bu ayrılık sonrası Ercan Deniz’in Müge Anlı’ya ait videoyla yaptığı şu göndermeli şu paylaşım dikkat çekti:

“Her ailede böyle bir itici güç vardır. Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez o ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gelsin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter… Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım…”

“OĞLUM İLE EŞİM BANA YETER”

Özcan Deniz ise dün gece yarısı Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nun Ahdım Olsun şarkısı eşliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.

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