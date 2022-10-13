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Ülke puanı için tarihi fırsat! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazanırsa yeni sıramız…

Ülke puanı için tarihi fırsat! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor kazanırsa yeni sıramız…
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13 Ekim 2022 - 10:43

Avrupa’daki temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki dördüncü maçlarına çıkacaklar. Bu maçlar UEFA sıralamamız açısından da son derece önemli olacak.

Avrupa’daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki dördüncü maçlarına çıkacaklar. Bu maçlar UEFA sıralamamız açısından son derece büyük önem arz ediyor.

Son haftayı Fenerbahçe galibiyet, Başakşehir beraberlikle kapatırken Trabzonspor ve Sivasspor ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bugün sahaya çıkacak tüm takımlarımız kazanırsa 400×4=1600 puan alacak. Biz oynayacağımız tüm maçlarımızı kazanırsak puanımız 27,300 olacak.

Geçen hafta son anda yıkıldık

Bilindiği gibi UEFA sıralamasında geçen hafta ise Hırvatistan’ı geçerek 25.700 puanla 18. sıraya çıktık. Özellikle Sivas’ın Son Dakika golüyle yenilmesi kadar 2-0 geriden gelip Feyenoord’la 2-2 berabere kalan Midtjylland 125 puan önümüzdeki Danimarka’yı geçme şansımızı elimizden aldı. Bu hafta Avrupa’da üç takımla temsil edilen Danimarka’yı ve UEFA tarafından ihraç edildiği için Avrupa’da temsil edilmeyen Rusya’yı geçmek adına son derece önemli. Yine 3 takımla temsil edilen ülkelerden Ukrayna da ilk 15 adına en önemli rakiplerimiz arasında.

Gözler Ukrayna temsilcilerinde

3 temsilcisi bulunan Danimarka’da FC Kopenhag önceki gün Manchester City ile berabere kaldı. Bugün Midtjylland ve Silkeborg kazansa dahi maksimum puanı 26,825’e çıkacak. Bu durumda hem Danimarka’yı hem de 26,215 puanlı Rusya’yı da geçerek 16. olma şansımız var. Üç takımla yoluna devam eden Ukrayna’da Shakhtar Donetsk önceki günkü Real Madrid beraberliği ile puanını 27,100’e çıkardı. Eğer bugün Dinamo Kiev ile Dnipro yenilirse 15. sıranın yeni sahibi olma şansımız var. Sadece biri berabere kalırsa Ukrayna ile 15. sırayı paylaşabiliriz.

Yeniden beş takımla Avrupa’da olmak için ilk 15’e girmek şart

Özellikle 2024-25 sezonundan itibaren UEFA organizasyonyanından yeniden beş takımla temsil edilebilmek için ilk 15’e girmemiz şart. Şayet bu sıralamanın altında kalırsak bu durum Spor Toto Süper Lig’in şampiyonuna sadece 1 tur daha az oynama imkanı sağlayacak, temsilci sayımız artmayacak. İlk 15 için Danimarka ve Ukrayna gibi önemli rakiplerimiz olsa da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde dört takımla devam ederken üstümüzde bulunan İsviçre, Çekya ve Norveç’i yakalayıp ilk 12’ye girme şansına fazlasıyla sahibiz.

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