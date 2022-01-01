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THY’de devir-teslim gerçekleşti

THY’de devir-teslim gerçekleşti
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29 Ocak 2022 - 9:25

THY’de devir-teslim gerçekleşti

THYde devir-teslim gerçekleşti

Türk Hava Yolları’nda (THY) İlker Aycı’dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Ahmet Bolat, devir teslim töreniyle görevi devraldı.

THY’de gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından bugün devir teslim töreni yapıldı. THY’nin Yeşilköy’deki genel merkezinde yapılan törenle 2015 yılından beri Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yap İlker Aycı, görevini Prof. Dr. Ahmet Bolat’a teslim etti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’dan boşalan göreve, THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, istifa eden Mehmet Görkem Aksoy’un yerine THY’de görev yapan Mehmet Kadaifçiler getirilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar’ın yerine gelen isim ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç olmuştu.

 

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