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Hafta 4 gün çalışma Türkiye’de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler

Hafta 4 gün çalışma Türkiye’de de başladı. İşte 3 gün tatilin olduğu sektörler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Nisan 2024 - 20:46
Haftada 4 gün mesai dünya çapında yaygınlaşıyor. Türkiye’de sadece bir şirket haftada 4 gün çalışma sistemine geçti. Yeni çalışma döneminin ilk sonuçları geldi.

Haftalık mesai saatini 45’ten 40’a düşürme çalışması gündemde yer alıyor. Türkiye’de şu an sadece bir şirket bu sistemle çalışmaya başladı. Şirket tarafından yapılan ankete göre bu sistemle çalışan bağlılığı ve motivasyonunun arttığı aktarılmıştı.

Ekonomist Muhammet Bayram tüm bu soruları cevapladı. Bayram, esnek çalışma modeli bir önceki Çalışma Bakanı zamanında gündeme alınan bir konu olduğunu ve hibrit çalışma, esnek çalışma şeklinde bazı çalışma modellerinin olduğunu söyledi.

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Bayram, Türkiye’deki şirketlerin çoğunun emeğe dayalı olduğunu ve bizzat işçinin çalışma usulüne dayandığı için şu an 4 günlük çalışma modelinin üretim kapasitesini düşüreceğini buna ayak uydurabilen firmaların teşviklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİDE ADIMLAR ATILABİLİR

Bayram Türkiye’de yaygınlaşabilmesi için özellikle teknoloji sektöründe buna ilişkin bir adım atılabileceğini İstanbul’da özellikle pandemiden sonra cuma günleri trafik neredeyse yarı yarıya azaldığını ve bunun sebebi hizmet sektöründe çalışanların evlerden çalışabilmesi olduğunu söyledi. Bayram ayrıca çalışanların uzaktan, evden çalışmak sureti ile işlerini halledebilir hale geldiğini de söyledi.

deme2.jpg4 GÜN ÇALIŞABİLECEK SEKTÖRLER NELER?

Bayram, şu anda 4 günlük çalışma modelinin hizmet sektöründe uygulanabileceğini bunu uygulayan firmalara ekstra teşvik verilmesi gerektiğini ifade etti. Bayram, her bir çalışan işine gidebilmek için taşıtına binerek yolculuk yaptığını karbon ayak izi kapsamında Türkiye’nin almış olduğu önlemler olduğunu söyledi.

Ayrıca Bayram, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan alınan kredilerin var olduğunu, Karbon ayak izinin azaltılması kapsamında devletin bir destek görebileceğini söyleyerek, bu desteği de devletin işverenlere yansıtabileceğini özellikle sanayi kesimi için şu anda 4 günlük mesai uygulanması oldukça zor gözüktüğünü belirtti.

odeme3.jpgÜCRETLERDE DÜŞÜŞ OLUR MU?

Bayram, “Asgari ücret saatlik olarak belirleniyor. Çalışılmayan günler için eğer işveren tatil yaparsa maaş vermeme hakkı var. Türkiye’de 4 gün mesai saatine geçen işveren ücretleri düşürmeden bu uygulamayı yaptı.” dedi.

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