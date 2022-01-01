İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu

Fotoğrafları ve videoları basına sızan Diana Di Meo, İtalya bakanlığına seslenerek, “Bakanlığı göreve çağırıyorum. Şu an için ne yapacağımı bilmiyorum. Bana destek olan binlerce kişi var hepsine teşekkür ediyorum. Bu olayları kim yaptı, hepsinin tespit edilip ceza almasını istiyorum” dedi.