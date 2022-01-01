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İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu
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28 Ocak 2022 - 13:57

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu

Kadın futbol hakemi aynı zamanda hukuk öğrencisi olan Diana Di Meo’nun başına gelenler ağızları açık bıraktı. Genç kadının cep telefonuna sızan bir grup müstehcen görüntülerini internette paylaştı.

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu - Sayfa 1

İtalya Ligi’nde görev yapan Diana Di Meo için büyük bir şok yaşandı.

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu - Sayfa 2

Bir grup internet casusu, güzel hakemin telefonundaki özel bilgilere erişerek fotoğraf ve videolarını çaldı.

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu - Sayfa 3

Bu çaldıkları dosyaları internet sitesinde paylaşan hackerlar geri adım atmadı ve bu konuyla ilgili güzel hakemden yeni bir açıklama geldi.

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Fotoğrafları ve videoları basına sızan Diana Di Meo, İtalya bakanlığına seslenerek, “Bakanlığı göreve çağırıyorum. Şu an için ne yapacağımı bilmiyorum. Bana destek olan binlerce kişi var hepsine teşekkür ediyorum. Bu olayları kim yaptı, hepsinin tespit edilip ceza almasını istiyorum” dedi.

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu - Sayfa 5

Hakemlik dışında hukuk öğrencisi olan Diana Di meo, bir yandan hakemlik yapıp bir yandan da özel bir ofiste avukatlık yapıyor.

İtalyan hakemin özel videoları ifşa oldu - Sayfa 6

Videoları sızdırılınca depresyona girdiği ve tedavi almaya başladığını ifade eden Di Meo, bu olayın bir an önce çözümlenip internetten tüm fotoğraflarının silinmesini talep ediyor.

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