Heybeliada Ruhban Okulu Gündemde: Trump Talep Etti, Erdoğan Onay Verdi

Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu’nun açılması tartışmaları yeniden alevlendi. ABD Başkanı Donald Trump, okulun açılması için Türkiye’den destek talep ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD ziyaretinde “üzerimize düşeni yapacağız” sözünü verdi. Patrikhane, okulun kendi sınırları içinde “Ekümenik” statüye sahip olmasını istiyor.

Tarihi 1844’e dayanan okul, Osmanlı döneminden itibaren birçok din adamı yetiştirdi. 1965’te çıkarılan Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve 1971’deki Anayasa Mahkemesi kararı sonrası kapatılmıştı. Erdoğan dönemiyle birlikte açılması yönündeki talepler yoğunlaştı.

Okulun Türkiye’deki resmi muhatabı Eyüp Kaymakamlığı olmasına rağmen, Patrikhane uluslararası arenada süreci yürütmeye çalışıyor. Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, Türkiye’nin egemenlik hassasiyetleri ile Batı’nın diplomatik baskıları arasındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.