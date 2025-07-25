The Economist’ten çarpıcı analiz: barış her zamankinden yakın

İngiltere merkezli saygın yayın organı The Economist, Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği terör sorunuyla ilgili tarihi gelişmeleri değerlendiren kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, PKK’nın silah bırakma kararı ve Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru attığı kararlı adımlar, “Kürtler ve Türkler barışa her zamankinden daha yakın” başlığıyla duyuruldu.

Süreç, 5 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı çağrıyla ivme kazandı. 9 Haziran’da ise İmralı’dan gelen kritik mesajla yeni bir döneme girildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütün kendisini feshetmesi yönündeki çağrısı, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de gerçekleştirilen sembolik silah bırakma töreniyle somutlaştı. Yaklaşık 30 PKK’lı militanın törenle silahlarını yakması, 40 binden fazla insanın hayatına mal olan çatışmanın sonuna yaklaşıldığını gösteren önemli bir sembol olarak değerlendirildi.

The Economist, bu gelişmeleri sadece Türkiye için değil, bölge istikrarı açısından da kritik olarak yorumladı. Yaz boyunca devam etmesi beklenen silahsızlanma sürecinin, örgütün tamamen silahsız hale gelmesiyle birlikte sonbaharda resmen tamamlanabileceği belirtildi. Türkiye’nin 88 milyonluk nüfusu içinde yer alan yaklaşık 15 milyon Kürt vatandaşla bütünleşme çabası, “tarihi bir dayanışma örneği” olarak tanımlandı.

Analizde, Türkler ve Kürtler arasındaki ortak tarihsel bağlara vurgu yapılırken, artık dış aktörlerin bu birlikteliği sarsamayacağı görüşüne yer verildi. Özellikle İsrail gibi bazı devletlerin yıllardır Ortadoğu’daki etnik yapıları kullanarak kaos üretme girişimlerinin başarısız olacağı vurgulandı. “Türkler ve Kürtler artık kandırılamayacak” ifadesiyle, bu tür provokasyonlara karşı her iki halkın da ortak bilinçle hareket ettiği belirtildi.

Yazıda ayrıca, bu gelişmenin sadece iç barış açısından değil, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki dengeleri de olumlu yönde etkileyeceği öne sürüldü. Kürtlerin artık kendi kimlikleri üzerinden oynanan senaryolara karşı daha dikkatli olduğu ve Türk devletiyle uyum içinde hareket ettiği vurgulandı.

The Economist, süreci “dönüştürücü bir barışın ayak sesleri” olarak tanımlarken, uluslararası toplumun da Türkiye’nin bu adımlarını dikkatle izlediğini ve destek verdiğini aktardı. Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlemesi, sadece güvenlik değil, aynı zamanda demokrasi, ekonomi ve toplumsal barış açısından da yeni bir çağın başlangıcı olabilir.