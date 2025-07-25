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Antalya’da üç ilçede orman yangını: Tahliyeler başladı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde eş zamanlı çıkan orman yangınları büyük paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde Kurşunlu ve Güzeloba mahallelerinden yükselen dumanlar, bölge sakinlerini tedirgin ederken; öğle saatlerine doğru Manavgat’ın Güzelyalı Mahallesi’nde de yeni bir yangın çıktı. Yangınların yerleşim alanlarına yakın noktalarda başlaması nedeniyle yetkililer derhal tahliye kararı aldı.

Kurşunlu Mahallesi’nde saat 09.40 civarında çıkan yangına ilk müdahale kara ekiplerinden geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının yayılması üzerine hava desteği de sağlandı; bölgeye helikopter ve yangın söndürme uçakları gönderildi.

Benzer bir tablo Muratpaşa’nın Güzeloba Mahallesi’nde yaşandı. Burada da yangın, evlere ve iş yerlerine yakın noktada çıktığı için halk uyarıldı. Polis ve belediye anons araçlarıyla vatandaşlar tahliye edildi. Bazı evlerin bahçeleri ve çatıları alevlerin tehdidi altına girdi. Olay yerine gelen TOMA’lar, itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde müdahale etti.

Manavgat’ta çıkan yangın ise daha önce de yangınlarla gündeme gelen Güzelyalı Mahallesi’nde görüldü. Alevler kısa sürede çamlık alanı sararken, bölgeye hızla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak sıcaklıkların 40 dereceyi geçtiği Antalya’da, hava sıcaklığı ve düşük nemin yangınları tetiklediği tahmin ediliyor.

Antalya’da üç ilçede orman yangını: Tahliyeler başladı
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