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AKP’li İsmin Damadı FETÖ Belgeselinin Yapımcısı Çıktı

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AKP’li İsmin Damadı FETÖ Belgeselinin Yapımcısı Çıktı
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21 Temmuz 2021 - 11:36
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FETÖ’cülerin firar edip Meriç’i geçerken yaşadıkları hikayeleri anlattığı öne sürülen belgesel, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yayımlandı.

AKP'li İsmin Damadı FETÖ Belgeselinin Yapımcısı Çıktı

MAESTRO Productions’ın çektiği belgesel Raindrops TV’nin Youtube hesabından yayınlandı.

Odatv’de yer alan habere göre belgeselin altından AKP kurucusunun FETÖ’cü damadı çıktı.

Fethullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı’nın yöneticisi ve AKP kurucularından eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın damadı olan Mevlüt Hilmi Çınar, FETÖ’cülerin belgeselinin “yapımcısı” çıktı.

Firari FETÖ’cü Çınar, “Mücahit Arslan” olarak bilenen AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın da eniştesi…

Firari FETÖ’cü Mevlüt Hilmi Çınar, belgeseli sosyal medyada şu mesajla duyurdu:

“Yapımcılığını yapma şansım olan bu eser ile mağdurların hikayelerini dünyaya duyurarak, onların acısını dindirme, sonlandırma ümitlerimiz var. Belgeseldeki kahramanlara ve perde arkasındaki insan üstü emek veren teknik ekibimize de minnettarım.”

“DİKTATÖRLER ÖLMEZ” FİLMİNİ ÇEKMİŞTİ

Firari FETÖ’cü Mevlüt Hilmi Çınar, daha önce de “Diktatörler Ölmez” adlı kısa filmin yapımcılığını üstlenmişti.

Yapımcılığını firari FETÖ’cü Mevlüt Hilmi Çınar’ın sahibi olduğu Maestro Prodüksiyon’un yaptığı, Serkan Öztürk’ün yazıp yönettiği kısa film, Almanya’da ve Almanca çekilmişti.

“CAN HAVLİYLE FETÖ’NÜN YARGIDAKİ TAKTİKLERİNİ KULLANDIK”

AKP kurucularından eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, bir süre önce verdiği röportajla tartışma yaratmış, partisinin tepkisi çekmiş ve AKP Disiplin Kurulu tarafından “uyarı” cezası verilmişti.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan eski AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, “15 Temmuz kimyamızı bozdu, can havliyle FETÖ’nün yargıdaki taktiklerini kullandık” dedi. Arslan, AKP’yle ilgili yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

“15 Temmuz kimyamızı bozdu bizim. Kesinlikle biz Türkiye’yi yönetmeye taliptik. Bütün insanları adalet üzerinden yönetmeye taliptik. Alevi, Roman, Kürt kardeşlerimizin, Müslüman dindar vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye niyet etmiş ve bunun için adım atmış bir kadroyduk.

İlk aşamada askeri vesayet vardı, adım atamıyorduk. Ne zaman ki ciddi bir mücadeleyle askeri vesayeti ortadan kaldırdık, orada yılana sarıldık. İşbirliği yaptık.

Tahmin etmediğimizden fazla onlar işin içine girdi. Hatta onlar lokomotif oldu, biz arkada icraatta bulunduk. Sonra FETÖ’nün vesayeti gündeme gelmeye başladı. Biz bunu fark ettiğimizde irkildik. Ondan sonra da tabii kıyamet koptu.

O güne kadar hukuk içinde kalmaya azami dikkat gösteriyorken 15 Temmuz’dan sonra doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık. Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz kullanmaya başladık, can havliyle.”

Bu sözlerin ardından AKP Merkez Disiplin Kurulu, Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan’a uyarı cezası verdi.

İLK KEZ O KİTAPTA…

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in sağ kolu olduğu belirtilen Mevlüt Hilmi Çınar’ın ilişkileri ilk kez “Damat-Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri” adlı kitapta yayımlandı.

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