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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2024 tarihinde Ankara’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleşen görüşme, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği ve bölgesel konuların ele alınması açısından kritik bir öneme sahipti.

Bölgesel İşbirliği ve Suriye Krizi Masada

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler detaylı şekilde ele alındı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Çağatay Kılıç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Heyetler, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

ABD’den İlk Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel iş birliğini ve Suriye liderliğinde siyasi bir geçiş sürecini destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştü” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki ülkenin bölgede daha fazla iş birliği yapma isteğini yansıtıyor.

Türkiye-ABD İlişkileri Güçleniyor

Blinken’ın Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Suriye krizi, enerji iş birliği ve terörle mücadele gibi konular, görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin bölgesel sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımı vurgulandı. Blinken’ın ziyaretinin, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası Düzeyde Önemli Bir Adım

Bu ziyaret, ABD ile Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrarı artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Ortadoğu’daki krizlerin çözümü ve mülteci sorunlarına yönelik ortak çalışmalar, iki ülkenin uzun vadeli iş birliğini güçlendirmesi açısından dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ
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