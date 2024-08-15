Yeni çıkan şarj aleti ağızları açık bıraktı!

Realme bugün gerçekleştirdiği yeni etkinlikte 320W SuperSonic Charge teknolojisini tanıttı. Yeni teknoljyi görenlerin ağzı açık kaldı. Realme tarafından yapılan açıklamalara göre tamamen kapalı olan bir cep telefonu sadece 4 dakika 30 saniye içerisinde tamamen şarj oluyor. Realme bu adımı ile devrim sayılabilecek bir yeniliğe imza attı.

Aynı zamanda bomboş bir batarya bu şarj teknolojisi ile sadece bir dakika içerisinde yüzde 26 şarj olurken 2 dakika içinde ise yüzde 50 şarj olabiliyor.