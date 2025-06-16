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Teşkilat, 15 Haziran Reytinglerinde Zirveyi Bırakmadı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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15 Haziran 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting rekabeti yaşandı. Günün en çok izlenen programları belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken “Teşkilat”, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde liderliği kimseye bırakmadı.

Televizyon izleyicisinin merakla beklediği reyting sonuçlarına göre, “Teşkilat” üç grupta da günün zirvesinde yer alarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

Yeni Dizi Güçlü Başladı

Now TV’nin yeni dizisi “Leyla Hayat… Aşk… Adalet”, duygusal ve dramatik yapısıyla hem Total hem de AB ve ABC1 gruplarında ikinci sıraya yerleşerek güçlü bir çıkış yakaladı. Dizi, izleyici tarafından büyük ilgi gördü.

Masterchef Türkiye İlk Üçte

TV8’in sevilen yarışma programı “Masterchef Türkiye” ise tüm izleyici gruplarında üçüncü sırada yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü. Yarışmanın sadık kitlesi, programı reyting listesinin üst sıralarında tutmaya devam etti.

TİAK Sınırlaması Devam Ediyor

Öte yandan, Türkiye İstatistik Ajansı Kurumu’nun (TİAK) aldığı karar doğrultusunda, reyting sonuçlarının detayları ve ilk 100 program sıralaması kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Teşkilat, 15 Haziran Reytinglerinde Zirveyi Bırakmadı
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