Medyaradar 19 Yaşında: “İlkelerimizden Asla Taviz Vermedik”

15 Haziran 2006’da yayın hayatına başlayan Medyaradar, 19. yılını kutluyor. Medya sektöründe yaşanan tüm dönüşümlere ve baskılara rağmen bağımsız çizgisinden ödün vermeyen site, 20. yaşına adım attı.

Türk medyasının en kritik dönemlerinden birinde kurulan Medyaradar, bugün 19. yılını tamamlayarak 20. yaşına adım attı. 15 Haziran 2006 tarihinde yayın hayatına başlayan platform, medya haberciliğinde ilkeli ve tarafsız duruşuyla dikkat çekiyor.

“Değişim Yıllarında Taviz Vermedik”

Kuruluşundan bu yana medya dünyasında yaşanan köklü dönüşümlere şahitlik eden Medyaradar, gazete patronlarının tasfiye edilmesi, medya sermayesinin el değiştirmesi, sendikasızlaşma, işsiz kalan gazeteciler ve hızla gelişen sosyal medya gazeteciliği gibi birçok zorlu sürecin ortasında yayınlarını sürdürdü.

Kurucuları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gazeteciliğin evrensel ilkelerinin unutulduğu bu yıllarda, biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmadık. Davalara, tehditlere, saldırılara rağmen bağımsızlığımızdan ödün vermedik. Kimseyi tehdit etmedik, şantaj yapmadık, yandaş olmadık. Kendi yağımızla kavrulduk.”

“Medyaradar Yazdıysa Doğrudur”

Yayını engelleme girişimleri, maddi zorluklar ve sansür baskılarına rağmen yayın hayatına devam eden Medyaradar, özellikle medya sektöründeki gelişmeleri tarafsız ve doğru şekilde aktarmasıyla güven kazandı.

“Bugün, takipçilerimizin bize duyduğu güvenle Türkiye’nin en tarafsız medya sitesi olmayı başardıysak, bunu onların desteğine borçluyuz.”

Gelecek Nesil Gazetecilere Örnek Olma Vurgusu

Dev yönetim binaları ya da büyük mali olanaklara sahip olmadan yalnızca ilkelere dayalı bir yayıncılık anlayışıyla bugünlere geldiklerini belirten Medyaradar yönetimi, açıklamasında gelecek nesil gazetecilere örnek olma hedeflerini de yineledi:

“Bu ülkenin gelecekteki gazetecilerine örnek teşkil edecek bir yayın bırakmak istiyoruz. İlkelerimizden vazgeçmeden, korkmadan doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.”

Medyaradar, yeni yaşını kutlayan tüm takipçilerine destekleri için teşekkür etti ve “Nice baskılardan, davalardan, tehditlerden sonra onurlu ve parlak bir geçmişle 19. yılımızı kutluyoruz” mesajını verdi.