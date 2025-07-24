Selena Gomez’in Turşulu Doğum Günü Pastası Görenleri Şaşırttı

Selena Gomez, 33. yaşını yakın dostlarıyla düzenlediği erken doğum günü partisinde dikkat çeken bir pasta ile gündeme geldi. Şarkıcının ekşi tatlara olan ilgisi, doğum günü pastasında da kendini gösterdi.

Partiden paylaşımlarında, “Geçtiğimiz yıl hayatımın en güzel yılıydı ve bunun için hepinize çok şey borçluyum” diyerek yeni yaşına umut ve heyecanla adım attığını belirten Gomez, sıra dışı doğum günü pastasıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bu yaratıcı pasta tercihi, şarkıcının turşuya olan düşkünlüğüyle anlam kazandı.

Kutlamaya sevgilisi Benny Blanco ve yakın arkadaşı Taylor Swift de katıldı. Ünlü isimler, doğum günü anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak samimi anlar yaşadı.

Selena Gomez’in bu özel doğum günü kutlaması, hem sıradışı zevklerini hem de yakın çevresiyle olan samimi ilişkisini gözler önüne serdi.