Teknede Aşka Geldiler

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş’la Bodrum’da tatil sezonunu açtı. Teknelerinde keyfi yaparken görüntülenen mutlu çift, Demircikoy’da aşka geldi.
Akşam saatlerinde keyif yaptıkları teknenin arka kısmına geçen ünlü çift, aşka gelerek birbirlerine sarılıp öpücükler kondurdu.
GÜN BATIMINI İZLEDİLER
Beraber gün batımını izleyen ikiliden Şallı, eşinin dizine uzandı. Saatler sonra gün batımı keyfini bitiren Şallı ve Akkuş, birbirlerini yıkayıp teknenin iç kısmına geçti.
44 yaşındaki güzel Ebru Şallı, korumayı başardığı düzgün fiziğiyle dikkat çekip bir kez daha görenlerin takdirini topladı.
TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI
Öte yandan Şallı, geçtiğimiz aylarda Youtube kanalında eşi Uğur Akkuş’u ağırlamıştı. Çırağan Sarayı’nda evlenen ikili, merak edilen tanışma hikayelerini ilk kez anlatmıştı.
Akkuş, “Ofise geldi tırnaklar bembeyaz, en sevmediğim oje rengi. Hiç bakmadım bile yüzüne! ‘Bu ne ya! Biz buna yatırım mı yapacağız?’ diye düşündüm…”
“FERRARİ GİBİ KADIN”
“İş görüşmesi için yemeğe çıktık. Şık giyimi ve güzelliğinden etkilendim. Ferrari gibi kadın” açıklamasıyla, kadınların tepkisini çekmişti.