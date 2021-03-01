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Taze Aşıklar Boşanıyor mu ?

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Taze Aşıklar Boşanıyor mu ?
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18 Eylül 2021 - 15:31
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Taze evliler Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ayrıldığı iddia edildi.

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu Şaşırtan hamle

Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum’da nikah masasına oturdu. Balayı için başka bir yeri tercih etmeyen aşıklar, yaz boyunca da Bodrum’da tatil yaptı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Ancak çift hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Bu dedikoduyu güçlendiren detay da ikilinin Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bırakıp, Erken’in eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları da kaldırmasıydı.

BOŞANACAKLAR MI

BOŞANACAKLAR MI?

Ünlü sunucu ayrıca, Instagram profilindeki ‘Myazıcıoğlu’ soyadını da sildi. Bu hamlelerden sonra çift hakkında, ‘Boşanacaklar mı? sorusu akıllara geldi.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanıyor mu Şaşırtan hamle

Haberler karşısında sessiz kalan Ece Erken, oğlu Eymen’i de alıp tatile çıkarken, Mahmutyazıcıoğlu Instagram hesabını kapattı.

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken’in Uçar ile birlikteliğinden Eymen (6) adında bir oğlu bulunuyor.

EVLİLİKTEN KORKUYORUM

“EVLİLİKTEN KORKUYORUM”

Erken, “Evlenmek istiyor musunuz” sorusuna şu yanıtı vermişti: Yok desem de evet desem de yalan olur. Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil.”

NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, “9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım” açıklamasını yapmıştı.

OTOMOBİLLERE SALDIRDI

OTOMOBİLLERE SALDIRDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun o dönem eşi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, Ece Erken’in, gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmutyazıcıoğlu, ardından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

İSTİFA ETTİ

İSTİFA ETTİ

Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti. Ardından Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söyledi. Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

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