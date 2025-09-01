Now TV’den Sürpriz Karar: “Hudutsuz Sevda” Ekrana Veda Etti

21 Eylül 2023’te yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir ilgi gören Hudutsuz Sevda dizisi, Now TV’den gelen sürpriz bir kararla ekranlara veda etti. Dizi, düşük açılışına rağmen hızla yükselerek başarılı bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak, kanalın aldığı yeni karar doğrultusunda, dizinin yayını sona erdi.

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner Vardı

Yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği Hudutsuz Sevda dizisinin başrollerinde ünlü oyuncular Deniz Can Aktaş ve Miray Daner yer alıyordu. İkilinin performansı, diziye olan ilgiyi artıran en büyük etkenlerden biri olmuştu. Dizi, 63. bölümde sezon finali yaparak büyük bir izleyici kitlesi tarafından merakla izlenmeye devam etmişti.

Halo Planı İptal Edildi

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in olduğu dizinin, Daner’in ayrılığının ardından Halo adıyla devam edeceği açıklanmıştı. Ancak bu plan da iptal edilerek dizi tamamen sonlandırıldı. Hem yapımcılar hem de izleyiciler için büyük bir sürpriz olan bu karar, dizinin takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Hudutsuz Sevda dizisinin sona ermesi, kanalın aldığı bu sürpriz kararla birlikte izleyicilerini üzse de, şimdiye kadar gösterdiği performans ve izlenen yol, bu projeye dair hatıraları canlı tutacak gibi görünüyor.