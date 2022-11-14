Derin Talu Kasım’da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Bebek’teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.