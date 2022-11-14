Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Derin Talu Kasım’da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Derin Talu Kasım’da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı
1 views
14 Kasım 2022 - 15:14
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Her zaman iddialı pozlarıyla gündeme gelen Derin Talu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Bebek’teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

121

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Samyeli, ” ‘Cesur poz’dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor” demişti.

221

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Derin Talu, bu defa Kasım ortasında deniz kenarında verdiği bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

321

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Bir takipçisinin Talu’ya “Annenizle yarışmaya mı girdiniz kızlar?” yorumu dikkat çekti.

421

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 5
521

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 6
621

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 7
721

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 8
821

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 9
921

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
1021

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
1121

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
1221

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
1321

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
1421

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
1521

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 16
1621

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 17
1721

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 18
1821

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 19
1921

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 20
2021

Derin Talu Kasım'da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı - Sayfa 21

2121

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadıSütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı
Zeynep Bastık’ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattıZeynep Bastık’ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı
Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi’nin Türk sevgilisi…Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi’nin Türk sevgilisi…
Elçin Sangu son haliyle sevenlerini korkuttuElçin Sangu son haliyle sevenlerini korkuttu
Melis Sezen, DERİMOD’un yüzü olduMelis Sezen, DERİMOD’un yüzü oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ASTROLOJİ DÜNYASINDAN İLK 2023 YORUMU
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür canlı yayında uyardı! ‘2.5 milyon kişinin hayati tehlike altında’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz iç çamaşırlı duş pozuyla Instagram’ı salladı! Takipçileri yorum yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalı Çapkını oyuncusu bakın kim çıktı! O halleri RTÜK’ü fena kızdırmış…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taksim bombacısı herşeyi anlattı! İşte ilk ifadesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teröristin yanındaki o iki kadın kim çıktı! İsrail gazetesi açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ABD’ye sert yanıt! ‘Reddediyoruz…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altılı Masa 8’inci toplantı için bugün bir araya gelecek! İşte gündemdeki konular…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derin Talu Kasım’da bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü haberci Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Tüm Türkiye buna tanıktır
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu operasyonun detaylarını açıkladı: Taksim’deki terörist yakalanmasa Yunanistan’a kaçırılacaktıKasım 14, 2022-12:39 pm
Spor camiası tek ses, tek yürek! Kulüplerden kınama mesajlarıKasım 14, 2022-9:15 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin açıklamaKasım 14, 2022-9:12 am
Taksim’de bombalı saldırı… Bakan Soylu duyurdu: Saldırgan gözaltına alındıKasım 14, 2022-9:10 am
Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi… Vali Yerlikaya’dan ilk açıklamaKasım 13, 2022-5:57 pm
Bakan Özer’den ‘ara tatil’ mesajıKasım 11, 2022-1:07 pm
10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldıKasım 11, 2022-1:05 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !