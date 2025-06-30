Muğla’da Yangın Alarmı: Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Muğla’da yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, güvenlik ve denetim faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma komando, polis özel harekât ve orman muhafaza personelinin desteğiyle karadan devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, drone ve helikopter destekli denetimlerle havadan da etkin bir kontrol sağlanıyor.

Muğla Valiliği, vatandaşlara yaptığı uyarıda, artan hava sıcaklıklarına dikkat çekerek, “Yeşil Vatanımızı hep birlikte koruyalım” çağrısında bulundu.

Yangın riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde 25 Haziran – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu süreçte yalnızca izin verilen, tescilli piknik alanlarının ateşsiz olarak kullanılmasına izin verilecek. Bu alanlarda yangın söndürme tüpü bulundurulması ise zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, ormanlık alanlar ile bitişiğindeki bölgelerde anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması, piknik tüpü kullanımı, kamp ateşi, mangal, semaver, ocak yakılması gibi faaliyetlere kesinlikle izin verilmeyecek. Cam ve cam kırıkları gibi yangın riski taşıyan materyallerin bırakılması da yasaklandı.

Kırsal alanlarda çalışan biçerdöver, balya makinesi ve benzeri tarım araçlarının yangın söndürme tüpü ile birlikte su bidonu veya su tankeri bulundurmaları zorunlu kılındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri, sahil güvenlik ve belediye zabıtası ile oluşturulan ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağı ve denetimlerin artırılacağı bildirildi.