Manavgat’ta Ormanı Yakmaya Çalışıyordu! Suçüstü Yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun ormanında 3 yeri ateşe verip, 4’üncü yeri de yakmaya çalıştığı sırada orman görevlileri ve jandarma tarafından yakalanan S.K. gözaltına alındı.

Manavgat’ın Titreyengöl Turizm Merkezi’nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu ve 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından alevlere müdahale edildi. Yanan bölgeye ekipler, müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Orman içinde araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4’üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü

MUĞLA’DA 3 GÜNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 37 YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kente düşen yıldırımlar sonucu 3 günde 37 yangının çıktığını açıkladı. Bu yangınlardan 32’sinin orman, 5’inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi.

Muğla ve ilçelerinde 14-16 Eylül tarihleri arasında zaman zaman etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi de yaşandı. Milas, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yıldırım düşmeleri sonucu 3 günde toplam 37 yangın çıktı. Yangınların 32’si orman, 5’inin de tarım arazilerinde çıktığı belirtildi. Genelde zirve noktalarda ve karadan ulaşımın zor olduğu ya da hiç ulaşımın bulunmadığı noktalarda çıkan yangınlara havadan helikopterlerle müdahale edildi. Karadan arazöz ekipleri de hortum sererek müdahalede bulunup alevlerin büyümesini engelledi.

CENNET ADASI’NDA 4 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Son olarak dün gece saatlerinde Marmaris Cennet Adası’nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Milli Park alanındaki yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, gece boyunca yer yer 3 metreyi aşan diri örtüyü temizleyip alevlerin olduğu noktalara hortum serdi. 1500 metre hortum serilerek alevlere karadan müdahale edildi. Gün aydınlandıktan sonra ise 2 helikopter, soğutma çalışmalarına havadan destek verdi. Cennet Adası’ndaki yangınında 4 dekar alan zarar gördü.

yakaladı. Gözaltına alınan ve adının S.K. olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma aracına götürülürken, çevredekiler de tepki gösterdi. S.K., “Neden yakıyorsun buraları?” sorusuna, “Evimi yakıyorum” diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu S.K., jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Daha önce Side Mahallesi’nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan S.K.’nin Sorgun ormanındaki yangını ise ‘Allah’tan mesaj geldi’ diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.