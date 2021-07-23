Tatilden Paylaşımlar

Onur Bay’dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Dilara Aksüyek, tatile çıktı. Bir haftadır tatilden karelerini yayınlayan oyuncu, bu defa tenis kortunda mayosuyla verdiği pozları paylaştı.
Onur Bay ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz aylarda sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek, tatile çıktı.
33 yaşındaki güzel oyuncu tatilden kareleri Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak tenis kortuna giden Aksüyek, siyah mayosuyla çekilen kareleri paylaştı.
Aksüyek paylaşımına “Kalbini takip et, iç sesini dinle, başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırak” mesajını düştü.