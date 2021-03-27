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Mit’ten Irak’a Operasyon! O PKK’lı Yakalandı

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Mit’ten Irak’a Operasyon! O PKK’lı Yakalandı
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27 Mart 2021 - 18:03
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Irak Metina’da, Türkiye’de eylem hazırlığı için bir toplantıya katılacağı tespit edilen PKK’lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlediği operasyonda, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan’daki Lavrion kampından katılan “Karker Kürecik” kod adlı Hüseyin İnal’ı etkisiz hale getirdi.

İnal’ın, Lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018’de Irak’ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirlendi.

Yaklaşık 3 yıldır PKK kamplarında faaliyet yürüten İnal’ın, Türkiye’de eylem yapmak amacıyla Metina’daki bir toplantıya katılacağı tespit edilirken, 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonda İnal’ın beraberindeki 2 örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi.

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