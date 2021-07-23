HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Hamilelik Pozu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hamilelik Pozu
14 views
23 Temmuz 2021 - 9:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Eşi Halit Ergenç ile tatil rotasını Çeşme’ye çeviren ve üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel’den yeni fotoğraf geldi. Korel plajda verdiği pozu, “Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür.” ifadeleriyle paylaştı.

Bergüzar Korel'den hamilelik pozu: Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel’in eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatili sürüyor. Bodrum ile Dalaman’ın ardından soluğu Çeşme’de alan ünlü çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

1024xauto (1)

“YUVARLANA YUVARLANA 25 HAFTAYI BİTİRDİM”

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, tatilde kendilerine eşlik eden yakın arkadaşı Beyza Şekerci’ye poz verdi. Hasır şapkası ve siyah-beyaz desenli bikinisi ile objektif karşısına geçen Korel, kumsalda uzandığı fotoğrafını paylaştı. Bergüzar Korel’in, “Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür” notunu yazdı.

E65h1vaXoAEznSE

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKP’deki Kavga Mehmet Metiner’in Sözleriyle Ortaya Çıktı!AKP’deki Kavga Mehmet Metiner’in Sözleriyle Ortaya Çıktı!
Hakkı Bulut’dan Reynmen’e SitemHakkı Bulut’dan Reynmen’e Sitem
Fenerbahçe’de 4 İsim Kadro Dışı Bırakıldı!Fenerbahçe’de 4 İsim Kadro Dışı Bırakıldı!
Tatilden PaylaşımlarTatilden Paylaşımlar
Dalgalarla İmtihanDalgalarla İmtihan
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den CHP’ye Sert Eleştiri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’deki Kavga Mehmet Metiner’in Sözleriyle Ortaya Çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakkı Bulut’dan Reynmen’e Sitem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de 4 İsim Kadro Dışı Bırakıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tatilden Paylaşımlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamilelik Pozu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dalgalarla İmtihan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korona Virüse Yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise Times Meydanı’nda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Kutluay oğluyla tatilde
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Özdil’den CHP’ye Sert Eleştiri!Temmuz 23, 2021-11:11 am
AKP’deki Kavga Mehmet Metiner’in Sözleriyle Ortaya Çıktı!Temmuz 23, 2021-11:06 am
Hakkı Bulut’dan Reynmen’e SitemTemmuz 23, 2021-10:59 am
Fenerbahçe’de 4 İsim Kadro Dışı Bırakıldı!Temmuz 23, 2021-10:54 am
Tatilden PaylaşımlarTemmuz 23, 2021-9:33 am
Hamilelik PozuTemmuz 23, 2021-9:23 am
Dalgalarla İmtihanTemmuz 23, 2021-9:12 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.