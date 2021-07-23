Hamilelik Pozu

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Eşi Halit Ergenç ile tatil rotasını Çeşme’ye çeviren ve üçüncü kez bebek heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel’den yeni fotoğraf geldi. Korel plajda verdiği pozu, “Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim, çok şükür.” ifadeleriyle paylaştı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel’in eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatili sürüyor. Bodrum ile Dalaman’ın ardından soluğu Çeşme’de alan ünlü çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.