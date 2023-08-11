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Aşk-ı Memnu’nun hiç görülmemiş kamera arkası görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı

Aşk-ı Memnu’nun hiç görülmemiş kamera arkası görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ağustos 2023 - 17:34

Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya gibi oyuncuların yer aldığı bir döneme damga vuran dizi Aşk-ı Memnu’nun daha önce görülmeyen bir kamera arkası görüntüsü ortaya çıktı.

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