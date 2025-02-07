TÜRKİYE’DEN 30 ÜLKEYE 75 MİLYON DAL ÇİÇEK!

Sevgililer Günü yaklaşırken, Türkiye’nin çiçek ihracatında büyük bir artış yaşandı. Antalya merkezli üreticiler, başta Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya olmak üzere 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek gönderdi. Sevgililer Günü çiçek ihracatından 8 ila 10 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

EN ÇOK KIRMIZI KARANFİL TERCİH EDİLDİ

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek ihracatında bu yıl yüzde 20 oranında bir artış yaşandığını belirtti. 2025 yılının ilk çeyreğinde süs bitkileri sektöründe genel olarak yüzde 34 büyüme kaydedildiğini açıkladı.

İhracatta en büyük payı kırmızı karanfil aldı. Yılmaz, kırmızı rengin aşk ve tutkuyu simgelemesi nedeniyle Sevgililer Günü’nde büyük talep gördüğünü belirtti. Avrupa’daki çiçek pazarında da Türkiye’nin üretimi, kalite ve uygun fiyat avantajlarıyla öne çıktığı vurgulandı.

ÜRETİM ALANLARI GENİŞLETİLMEK İSTENİYOR

Türkiye’nin çiçek üretiminde lider bölgelerinden biri olan Antalya’da, ihracatçılar hazineye ait atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını talep ediyor. Üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte ihracat rakamlarının da yükselmesi bekleniyor.

İsmail Yılmaz, “Uygun arazi bulma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Eğer devlet desteğiyle yeni üretim alanları sağlanırsa, çiçek ihracatında çok daha büyük başarılara imza atabiliriz” dedi.

ÇİÇEK SEKTÖRÜNDE YOĞUN MESAİ

Çiçek paketleme atölyelerinde çalışan emekçiler de Sevgililer Günü için yoğun tempoda çalışıyor. Semanur Demir ve Şeri Gök gibi paketleme işçileri, Avrupa’ya gönderilecek çiçekleri özenle hazırladıklarını belirtiyor.

Semanur Demir, “Bu çiçeklerin Avrupa’daki sevgililere ulaşacağını bilmek çok güzel” derken, Şeri Gök ise “İnsanların mutlu olması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye, çiçek ihracatında her geçen yıl büyüyerek dünya pazarında daha güçlü bir konuma geliyor. Sevgililer Günü’nde yoğun talep gören Türk çiçekleri, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede vitrinleri süslemeye devam edecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com