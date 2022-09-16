Tartışma yaratan iddia: Müdüre hanıma özel WC

İddiaya göre, Düzce’ye bağlı Şıralık Mahallesi’nde bulunan Mevlâna Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, 2022-2023 eğitim yılı başlamadan önce okulun tadilat çalışmaları sırasında kendisine özel bir WC yaptırdı.

Kırmızı kaplama yapılan WC’nin kapısına ise, “Müdür” yazıldı. Okul giderleri kaleminden yaklaşık 50 bin TL harcanarak yapıldığı ileri sürülen WC’nin anahtarının ise sadece Müdür Suzan Ardıç Çiner’de olduğu ileri sürüldü.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan WC ile ilgili haberlerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Okul Müdürü Çiner, reklam ve kaplama işi yapan bir firmaya kapının üzerindeki kırmızı kaplamayı söktürerek, aynı kapıya başka bir kaplama yaptırdı. Müdürün tuvalet kapısı, sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu.

FİRMA YANLIŞLIKLA YAPMIŞ

Tartışma yaratan olayın ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, okuldaki tadilat çalışmaları kapsamında tüm kapılara giydirme yapıldığı iddia edilerek, şu ifadeleri kullandı:

*İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında “Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC” başlıklı haberler yer almıştır.

*Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır.

*Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan “Müdür WC” baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır.

*Çeşitli mecralarda Müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜLŞEN TUTUKLANSIN PAYLAŞIMLARINA DESTEK VERMİŞ

Kendisine özel WC yaptırmakla suçlanan Suzan Ardıç Çiner’in bir süre önce İmam Hatip Lisesi yorumu nedeniyle tutuklanan Gülşen’in cezalandırılması sitemiyle sosyal medyadaki ‘Gülşen Cezalandırılsın’ paylaşımlarına destek verdiği görülürken, son olayla ilgili olarak bir sosyal medya kullanıcısının, “Okul kapılarının giydirilmesi işi sırasında okul görevlisinin ‘Müdürün misafirleri kullanıyor’ ifadesini yanlış anlayan reklamcı firma okul kapısına ‘Müdür’ ifadesi yanlışlıkla yazmış” şeklindeki bir paylaşımı da beğenmesi dikkat çekti.