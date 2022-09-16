Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Tartışma yaratan iddia: Müdüre hanıma özel WC

Tartışma yaratan iddia: Müdüre hanıma özel WC
2 views
16 Eylül 2022 - 10:14

İddiaya göre, Düzce’ye bağlı Şıralık Mahallesi’nde bulunan Mevlâna Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, 2022-2023 eğitim yılı başlamadan önce okulun tadilat çalışmaları sırasında kendisine özel bir WC yaptırdı.

Kırmızı kaplama yapılan WC’nin kapısına ise, “Müdür” yazıldı. Okul giderleri kaleminden yaklaşık 50 bin TL harcanarak yapıldığı ileri sürülen WC’nin anahtarının ise sadece Müdür Suzan Ardıç Çiner’de olduğu ileri sürüldü.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan WC ile ilgili haberlerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Okul Müdürü Çiner, reklam ve kaplama işi yapan bir firmaya kapının üzerindeki kırmızı kaplamayı söktürerek, aynı kapıya başka bir kaplama yaptırdı. Müdürün tuvalet kapısı, sosyal medyada paylaşılmasıyla viral oldu.

FİRMA YANLIŞLIKLA YAPMIŞ

Tartışma yaratan olayın ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, okuldaki tadilat çalışmaları kapsamında tüm kapılara giydirme yapıldığı iddia edilerek, şu ifadeleri kullandı:

*İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında “Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC” başlıklı haberler yer almıştır.

*Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır.

*Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan “Müdür WC” baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır.

*Çeşitli mecralarda Müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜLŞEN TUTUKLANSIN PAYLAŞIMLARINA DESTEK VERMİŞ

Kendisine özel WC yaptırmakla suçlanan Suzan Ardıç Çiner’in bir süre önce İmam Hatip Lisesi yorumu nedeniyle tutuklanan Gülşen’in cezalandırılması sitemiyle sosyal medyadaki ‘Gülşen Cezalandırılsın’ paylaşımlarına destek verdiği görülürken, son olayla ilgili olarak bir sosyal medya kullanıcısının, “Okul kapılarının giydirilmesi işi sırasında okul görevlisinin ‘Müdürün misafirleri kullanıyor’ ifadesini yanlış anlayan reklamcı firma okul kapısına ‘Müdür’ ifadesi yanlışlıkla yazmış” şeklindeki bir paylaşımı da beğenmesi dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ve ABD’den ortak açıklama: İki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edilmiştirTürkiye ve ABD’den ortak açıklama: İki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edilmiştir
Fakir beklesin, zengine 124 bin ev parası verdilerFakir beklesin, zengine 124 bin ev parası verdiler
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldiSon dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi
Konutta maliyetin yüzde 40’ı devlettenKonutta maliyetin yüzde 40’ı devletten
Almanya’dan flaş Rusya kararıAlmanya’dan flaş Rusya kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Michael J﻿ordan’ın ‘Son Dans’ forması 10.1 milyon dolara satıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsada ‘mekanik’ arıza uzun sürmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye ve ABD’den ortak açıklama: İki ülke arasındaki güçlü iş birliği teyit edilmiştir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fakir beklesin, zengine 124 bin ev parası verdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yuan, dolar karşısında eriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tartışma yaratan iddia: Müdüre hanıma özel WC
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konutta maliyetin yüzde 40’ı devletten
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almanya’dan flaş Rusya kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet’ten Cuma namazı kılınışı bilgileri
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugay ailesinde şok dava: Oğlum benden uzaklaşEylül 16, 2022-9:21 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın trafiği yoğun… İki zirve iki çantaEylül 12, 2022-10:00 am
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Bakan Kasapoğlu duyurdu! Büro personeli, güvenlik görevlisi başvuruları ne zaman?Eylül 9, 2022-9:38 am
Deprem mi oldu? 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıEylül 9, 2022-9:36 am
İstanbul’da 3 gün sürecek karanlık: İşte ilçe ilçe listesiEylül 8, 2022-3:42 pm
Son depremler: Deprem mi oldu? 7 Eylül Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıEylül 7, 2022-9:56 am
EuroBasket’te skandal! Furkan Korkmaz’a koridorda saldırı ve bir değil iki kural hatası…Eylül 5, 2022-10:03 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !